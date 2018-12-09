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Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor

Avrupa Merkez Bankası, küresel para birimlerinden euronun 500'lük banknotlarını tedavülden kaldırmaya karar verdi.

09 Aralık 2018 Pazar 20:06
Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor

Dünyanın önemli para birimlerden euronun 500’lük banknotu Avrupa Merkez Bankası Konseyi (ECB) tarafından alınan kararla tedavülden kaldırılıyor.

Dünya piyasalarında 2002 yılında dolaşıma başlayan 500 euroluk banknot, 26 Ocak ayının 17 Avrupa ülkesi tarafından kaldırılırken, Almanya ile Avusturya ise 26 Nisan tarihine kadar 500 euroluk banknotlar kullanılacak.

Sebebi belli oldu

Terör örgütleri ve kalpazanlar tarafından sıkça kullanılan ve halk tarafından tercih edilmeyen 500 euroluk banknotların piyasadan kaldırılması altındaki en önemli etkenin, teröre ve örgütlerle daha etkin mücadele etmek olarak gösterildi.

Euro’nun 5, 10, 20, 50, 100 ve 200’lük banknotları yenilenerek daha güvenli hale getirilmişti.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 20:06
  1. 500 euro tedavülden kalkıyor
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