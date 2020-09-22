Merkez Bankası açıkladı! Emeklilere 344 liralık müjde

Merkez Bankası'nın eylül ayı beklenti anketinin sonuçları açıklandı. Anketteki verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2021'in ocak ayında 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranına göre zam alacak. Bu nedenle önemle beklenen verilerden ipuçları geldi.

344 TL zam gelecek

Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminlerinden alınan verilere göre, 2020'nin yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 11,46 olacak. Bu tahminden yola çıkılırsa SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5,4 oranında zam alacak. Merkez Bankası'nın tahminin gerçek olursa emeklilerin gelirinde 344,27 liraya varan artışlar gerçekleşecek.