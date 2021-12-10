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Gündem Merkez Bankası açıkladı! Aralık ayı enflasyon ve dolar beklentisinde artış
Gündem

Merkez Bankası açıkladı! Aralık ayı enflasyon ve dolar beklentisinde artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu enflasyonda TÜFE beklentisi yüzde 23,85'e yükseldi. Ankette yıl sonu dolar tahmini 13,77'ye çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 10:43:00 - 2021-12-10 10:53:39
Merkez Bankası açıkladı! Aralık ayı enflasyon ve dolar beklentisinde artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcılarının beklentilerini derlediği Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 19,31'den yüzde 23,85'e yükseldi.

- Gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi yüzde 15.61'den yüzde 21,39'a çıktı.

- Ankette yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi 9,9785'ten 13,7719'a yükseldi.

- Kasım anketinde yüzde 9,2 olan yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 9,9'a çıktı.

- Yıl sonu cari açık beklentisi 19,2 milyar dolardan 15,6 milyar dolara geriledi.

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