Merkez Bankası 23 Aralık kur seviyesini duyurdu

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dövize endeksli Türk lirası mevduatlarına ilişkin çalışmalarla ilgili açıklama yapmıştı.

Alınan karar üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), 'Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar' için kullanılacak kurları dün açıklamaya başlamıştı.

Merkez Bankası'na göre döviz kurlarından Euro alışta 13,1862 TL, satışta ise 13,2100 TL ve Dolar ise alışta 11,6399 TL ve satışta ise 11,6609 TL olarak açıklandı.

22 para birimi için açıklama yapılıyor

Bakanlığın yaptığı açıklamadaki gibi kur farkı hesaplamaları için Merkez Bankası her gün saat 11:00’de döviz alış ve satış kurunu yayınlayacak.

Merkez Bankası aralarında Japon Yeni, İsviçre Frangı ve İngiliz Sterlini'nin de olduğu toplam 22 para birimi için kur açıklaması yapıyor.

Bakanlık duyurmuştu

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11.00'de USD Döviz alış kuru yayınlayacaktır. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır. Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oram TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır. Sisteme isteyen her banka katılabilecektir" denmişti.