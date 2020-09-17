Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (kısaca TCMB), banknot ihraç eden, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin para ve kredi politikasını yürüterek, veznedarlık görevini üstlenen kurumdur. Merkez Bankası devletin iktisadi ve mali danışmanlığını yapan yasal olarak bağımsız bir kuruluştur.

Merkez Bankasının temel görevi nedir?

TCMB'nin temel amacı fiyat istikrarıdır. Merkez Bankası'nın görevleri; döviz ve altın piyasalarında istikrarın sağlanarak para piyasalarında etkinleşme ve büyümenin sağlanması ve istihdamın en üst seviyede gerçekleştirilmesidir.

Merkez bankacılığı sistemi, ülkelerin para ve banka sistemini kontrolle görevlendirilmiş olan kurumdur, bankaların bankasıdır denilebilir ve son başvuru merciidir. Daha çok merkez bankası ismi verilmesinin sebebi, para ve banka işlerinde diğer bankaların merkezini oluşturmasından, onları bir merkezden yönlendirilmelerinden kaynaklanır.

Merkez Bankası’nın kar amacı bulunur mu?

Merkez Bankası anonim şirket olarak kurulmuş ve örgütlenmiş olmakla beraber, kâr etmek gibi bir amacı bulunmamaktadır.

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