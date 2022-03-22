Merkez bankaları geride kaldı!

Bloomberg’in yatırımcıların katılımıyla yaptığı haftalık canlı ankette önemli bir çoğunluğun merkez bankalarının enflasyonla mücadelede gelişmelerin gerisinde kaldığını şu anda değer hisselerine yatırım yapmanın artan fiyatlara karşı en iyi hedge yöntemi olduğunu düşündüğü sonucu çıktı.

Ankete katılan 886 yatırımcıdan yüzde 73’ü merkez bankalarının hepsinin ya da büyük çoğunluğunun enflasyonu durdurmak için yeterince çaba göstermediğini düşünüyor.

ABD’de yıllık manşet enflasyon yüzde 2’nin üstüne çıkarken Fed kısa süre öncesine kadar tahvil alımına devam etti ve ilk faiz artırımının geçtiğimiz hafta yaptı.

İngiltere’de ise Merkez Bankası faizleri pandemi öncesi seviyeye çekti fakat yüzde 8 civarında olan enflasyonun daha da artabileceği ve ilerde yüzde 10’u aşabileceği belirtiliyor. Yine de banka hala daha yumuşak bir sıkılaşma öngördüğünü tekrar ederek enflasyon beklentilerinin daha da artmasına ve bu politikanın başarısız olarak fiyatlarda sarmal bir artışa neden olması ihtimaline karşılık yatırımcıların daha etkili hedge yöntemlerine yönelmeye mecbur bırakıyor.

Enflasyona karşı en popüler hedge yöntemi değer hisseleri

Artan fiyatların yıkıcı etkisine karşı hedge yöntemi olarak değer hisseleri yüzde 35 ile açık ara en çok tercih edilen yatırım aracı olurken altın ve enflasyona endeksli tahviller diğer tercihler olarak öne çıkıyor.

Değer hisselerinin endeksli tahvillere tercih edilmesinin en büyük sebebi olarak bu şirketlerin fiyatlarını müşterilerine yansıtarak adapte olma kabiliyetleri öne çıkıyor. Enflasyon endeksli tahviller de etkili bir koruma sağlasa da değer hisseleri yatırımcıya bir vade seçme şartı sunmuyor.

Hedge yöntemi konusunda seçimler bölgede bölgeye değişiklik gösterebiliyor. ABD ve Kanada’da yüzde 39’luk kesimin aksine Avrupa’daki yatırımcıların yüzde 24’ü değer hisselerinin en iyi hedge yöntemi olduğunu düşünüyor. Altın ve petrol Avrupalı yatırımcıların yatırım yapmaya daha eğilimli olduğu araçlar olarak öne çıkıyor.

Bitcoin ise değer hisseleri, altın, petrol, enflasyona endeksli tahviller ve diğer araçlar seçenekleri arasında yüzde 4’lük oranıyla en az tercih edilen yöntem oldu. Bu sonuçlar Bitcoin’in enflasyona karşı en iyi koruma aracı olarak algılandığı inancının yatırımcılar arasında sanıldığı kadar popüler olmadığını gösteriyor.

En büyük endişe savaş

Ukrayna’da yaşanan savaş yatırımcıların en önemli endişeleri arasında yer aldı. “Varlık fiyatları için fiyatlanmamış en büyük risk olarak neyi görüyorsunuz?” sorusuna verilen cevaplar arasında Ukrayna ve savaş kelimeleri 200 kez birlikte kullanıldığı görülürken Çin, enflasyon ve resesyon diğer büyük endişeler olarak öne çıkıyor. Aralık’ta yapılan bir ankette enflasyon ve Kovid-19 en büyük iki endişe olarak belirtilmişti.