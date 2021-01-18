Merkez bankaları 207 kez faiz indirdi
Küresel salgınla mücadele edilen 2020’de merkez bankaları, 207 kez faiz indirimi yaptı.
İlk vaka tespitinin yapılmasının ardından harekete geçen ABD Merkez Bankası (Federal Reserve System- Fed) mart ayının hemen başında plansız toplanıp politika faiz oranını 50 baz puan indirdi. Fed, bu kararından 12 gün sonra da indirime gitti ve faiz oranını yüzde 0-0,25 hattına çekti. 2020’nin ilk ayında Türkiye’nin yanı sıra Kuzey Makedonya, Güney Afrika, Malezya, Kenya, Arjantin, Ukrayna, Sri Lanka ve Azerbaycan olmak üzere 9 ülkenin merkez bankası 25 ila 200 baz puan faiz indirimi uyguladı.