  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Merkez bankaları 207 kez faiz indirdi
Ekonomi

Merkez bankaları 207 kez faiz indirdi

Küresel salgınla mücadele edilen 2020’de merkez bankaları, 207 kez faiz indirimi yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 10:41:00 -
Merkez bankaları 207 kez faiz indirdi

İlk vaka tespitinin yapılmasının ardından harekete geçen ABD Merkez Bankası (Federal Reserve System- Fed) mart ayının hemen başında plansız toplanıp politika faiz oranını 50 baz puan indirdi. Fed, bu kararından 12 gün sonra da indirime gitti ve faiz oranını yüzde 0-0,25 hattına çekti. 2020’nin ilk ayında Türkiye’nin yanı sıra Kuzey Makedonya, Güney Afrika, Malezya, Kenya, Arjantin, Ukrayna, Sri Lanka ve Azerbaycan olmak üzere 9 ülkenin merkez bankası 25 ila 200 baz puan faiz indirimi uyguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk silahı dünyanın en iyisi seçildi! Resmen damga vurdu
Dünya

Türk silahı dünyanın en iyisi seçildi! Resmen damga vurdu

Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan On Target dergisi tarafından düzenlenen Editörlerin Seçimi Ödülü'nde, 2020'nin en iyi silahı SAR..
Ege'de korkutan deprem! Büyüklüğü...
Gündem

Ege'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

Sabah saat 07.23 sıralarında merkez üssü Ege Denizi olan bir deprem meydana geldi.

Gündem

"Cevat Akşit Hoca vefat etti" haberlerine yalanlama!

GAYE Vakfı yetkilileri, "Cevat Akşit vefat etti" haberlerini yalandı. Vakıf, bu tür asılsız haberlere itibar etmeyin uyarısında bulundu. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay