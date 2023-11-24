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Ekonomi Merkez adım attı piyasada beklenti arttı
Ekonomi

Merkez adım attı piyasada beklenti arttı

Yeniakit Publisher
2023-11-24 13:41:45 - 2023-11-24 13:41:45
Merkez adım attı piyasada beklenti arttı

Bugün içeride reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri açıklanacak. Merkez Bankası'nın dünkü kararının ardından piyasalar da yeni dinamikleri kolluyor.

TCMB Para Politikası Kurulu, politika faiz oranını 2,5 puan olan piyasa beklentilerinin üzerinde, 5 puanlık bir artışla %35’den %40 seviyesine yükseltti. Böylece Merkez Bankası, 3. kez gerçekleştirdiği 5’er puanlık artışlarla son 3 ayda politika faizini 15 puan yükseltmiş oldu. MB’nin parasal sıkılaştırmanın hızının yavaşlatılacağı ve sıkılaşma adımlarının kısa bir süre içinde tamamlanacağı yönündeki mesajını, Aralık ve Ocak aylarındaki toplantılarda 2,5 puanlık iki faiz artışıyla %45 seviyesinde tamamlayabileceği yönünde değerlendirme söz konusu.

Ünlü Co değerlendirmesine göre; günün veri takviminde Almanya’da açıklanacak Ifo endeksi ile ABD’de açıklanacak öncü PMI endeksleri takip edilecek. Dün kapalı olan ABD borsaları bugün ise yarım gün açık olacağından yurtdışında çoğu yatırımcının tatil nedeniyle haftayı erken kapatmış olması muhtemel. Bu nedenle yurtdışı piyasalardaki katılım ve volatilite bugün düşük kalabilir.

PPK beklentisi 

Piyasa beklentilerinin üzerindeki PPK faiz artışına TL’nin verdiği olumlu tepkinin oldukça kısa süreli kaldı görülüyor. Faiz kararı öncesi 28.85 seviyelerinde olan dolar kuru, karar sonrası 28.66 seviyesine kadar gerilese de, yeniden 28.86 seviyesine geri dönmüş durumda. Eylül ayından bu yana devam eden yükselen trend desteğinin 28.66 seviyesinde olduğu göz önüne alındığında, trend üzerindeki hareketin bu aşamada devam ettiği belirtilmeli. Bugün içeride reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri açıklanacak. Kapasite kullanım oranı Ekim ayında %77.4, reel kesim güven endeksi ise 103.3 seviyesinde gerçekleşmişti.

Borsanın seyri

BIST’te PPK faiz kararı ile birlikte volatilite de artarken, karar sonrası ikinci kez test edilen 8060 seviyesinin aşılamadığını ve gün sonuna doğru 8000 desteğinin aşağı kırılmasıyla birlikte satış baskısının arttığını görüldü. Endeks 7900 desteğinde günü tamamlarken 8000 yeniden direnç haline gelmiş durumda. 7800 ise önemli destek seviyesi olarak geçerli. Güçlü faiz artışıyla birlikte bankacılık sektörü ile sanayi sektörü arasındaki ayrışma da oldukça belirgin. Bankacılık sektörü endeksi %1 yükselirken, sanayi sektörü endeksi ise dün %1,8 oranında değer kaybetti. Endeksin kısa vadeli olumlu görünümünü koruyabilmesi için yükselen trend desteğinin bulunduğu 7800 seviyesi üzerinde kalması gerekiyor.

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