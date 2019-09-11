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Merkez adım atacak işler açılacak

Gözler Merkez Bankası yönetiminin yarın gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Toplantıdan çıkacak olan karar en çok büyüme rakamlarında eksi seviyelerde seyreden gayrimenkul sektörünü etkileyecek.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:16
Merkez adım atacak işler açılacak

T.C. Merkez Bankası’nın politika faizini indireceğine dair piyasalardaki olumlu atmosfer anketlere yansırken, yapılacak açıklamadan en çok etkilenecek olan sektörlerin başında gayrimenkul-inşaat geliyor. İndirim beklentisi 250 baz puan oldu. Tahminler, en düşük 175, en yüksek 375 baz puan indirim arasında seyrederken, düşüşten sonra bankaların uygulayacağı faiz oranları ve buna bağlı olarak şirketlerin uygulayacakları seçenekler merak konusu oldu. 

25 Temmuz’daki toplantıda politika faizini 425 baz puan indirerek yüzde 19,75 düzeyine çeken Merkez Bankası yönetiminin yarınki tavrının piyasanın yönünü belirleyeceğini vurgulayan sektör temsilcileri ise bir arada yürütülecek güçlü bir kampanya için hazırlıklarını tamamladı.

İndirimi beklemeden kampanyaya girdiler

Markalı konut projesi üreten şirketler ise Merkez Bankasından gelecek faiz indirimini beklemeden kampanyalarını başlattı. Teknik Yapı İstanbul projelerinde yüzde 30 indirim fırsatı sunuyor. Sadece 30 ev için geçerli olan kampanya 30 Eylül 2019 tarihinde bitecek. Teknik Yapı’nın yüzde 30 indirim kampanyası Kartal Yücelpark, Maltepe Deluxia Park, Uplife Kadıköy projelerinde geçerli. Tahincioğlu Gayrimenkul imzasıyla Sarıyer’de yükselen Nidapark İstinye projesinden ev almak isteyenle de banka kredisiz 24 ay sıfır faiz imkânından yararlanabiliyor.

Taksitli fırsat

Ege Vadisi, Aquacity Denizli ve Finans Şehir gibi projelere imza atan Sinpaş da yatırımcılarına 180 aya kadar taksitlerle ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Örneğin Ümraniye’de inşa edilen ve 2020 yılında teslim edilecek olan Finans Şehir’de fiyatlar 458 bin 280 liradan başlıyor.

Babacan Holding de Beylikdüzü’ndeki projelerinde yatırımcıların bütçesini sarsmayan cazip seçenekler sunuyor.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:16
  1. İstanbul
  2. T.C. Merkez Bankası
  3. Merkez Bankası
  4. Ege Vadisi
  5. Aquacity Denizli ve Finans Şehir

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