Merkez, 9. defa ‘indirime devam’ dedi
Merkez Bankası, üst üste 9. defa faiz indirimine gitti ve politika faizini 50 baz puan daha düşürerek yüzde 8,25’e çekti.
Faiz oranlarında nisan ayında 100 baz puan, son sekiz toplantısında ise 1525 baz puan indirim yapan Merkez Bankası (TCMB), dün Murat Uysal başkanlığında gerçekleştirdiği mayıs Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 50 baz puanlık bir indirim daha gerçekleştirerek politika faizini yüzde 8,25’e çekti.
TCMB’nin bir sonraki toplantısı 25 Haziran’da gerçekleştirilecek. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, finansal koşulların yakından takip edildiğine vurgu yapıldı.