Merkez, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdi Merkez Bankası, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdi.

Merkez Bankası, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası likidite yönetimine ilişkin duyuru yayımladı. Duyuruya göre; finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırıldığı açıklandı.

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