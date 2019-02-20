Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump’ın, katıldığı Münih Güvenlik Konferansı’nda Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Amerikan liderine yönelttiği eleştiriye verdiği tepki dikkat çekti.

Batı medyasının aktardığına göre Merkel, Donald Trump'ın Alman otomobillerini ‘ulusal tehdit' olarak görmesini tepki göstererek, "Otomobillerimizle gurur duyuyoruz. Onlar ABD'de üretiliyor" dedi. Merkel, BMW'nin en büyük fabrikasının Bavyera'da değil Güney Carolina'da olduğunu vurguladığında salonda alkış koptu. Alman lideri alkışlamayan tek kişi ise Ivanka Trump oldu.

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