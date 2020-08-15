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Gündem

Merkel'in ricasını geri çevirdi! Erdoğan, Doğu Akdeniz için son noktayı koydu

Almanya Başbakanı Merkel'in "Oruç Reis'in faaliyetlerine ara verin" şeklindeki iması üzerine üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan net tavrını ortaya koydu. Erdoğan'ın Merkel'e "Görevine devam edecek, biz çalışmalarımıza devam edeceğiz" cevabını verdiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 11:12:00 -
Merkel'in ricasını geri çevirdi! Erdoğan, Doğu Akdeniz için son noktayı koydu

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki meşru faaliyetleri sonrası Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Fransa gibi ülkelerde hazımsızlığa neden oldu.

Tüm bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel telefonda görüştü.

Merkel’in ricasına Erdoğan’dan net cevap

Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Almanya Başbakanı, Türkiye’nin faaliyetlerine ara vermesi yönünde ricada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuyla ilgili net tavrını sürdürerek Merkel’e “Görevine devam edecek, biz de çalışmalarımıza devam edeceğiz” cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının devamında “Doğu Akdeniz'de Türkiye olmadan atılacak her adım eksik ve yanlış adımdır” vurgusunu yaparak mesajını, Doğu Akdeniz'de yer alan ülkelere iletti.

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Yorumlar

İbrahim Taşkıran

YA OLACAĞIZ, YADA ÖLECEĞİZ BU ÖYLE BİLİNE.......
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