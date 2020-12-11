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Dünya Merkel’e Türkiye’ye ambargo mektubu
Dünya

Merkel’e Türkiye’ye ambargo mektubu

Yunanlıların yanı sıra Türk düşmanı olan Alman parlamenterler de Ankara karşıtlığında yarışıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 17:01:00 -
Merkel’e Türkiye’ye ambargo mektubu

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Alman ve Yunan milletvekilleri, Türkiye’ye yaptırımların görüşüleceği Avrupa Birliği (AB) zirvesi öncesi Türkiye’ye Alman denizaltı satışlarının derhal durdurulması çağrısında bulundu. Almanya Başbakanı Angela Merkel’e hitaben 53 milletvekilinin imzasıyla Twitter’da yayınlanan mektupta Türkiye’nin tehditlerinin endişe verici boyuta geldiği belirtilerek, “Avrupa Parlamentosu’nun Yunan ve Alman üyeleri olarak, Alman hükümetini, Alman denizaltılarının, bileşenlerinin ve yedek parçalarının ihracatının yanı sıra ilgili tüm bakım faaliyetlerini derhal askıya almaya çağırıyoruz” denildi. 

“Endişeliyiz” mesajı

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin uluslararası hukuku aykırı olduğu iddia edilen mektupta Yunanistan ve Kıbrıs’ın haklarının çiğnediği ileri sürülerek, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de AB üyesi ülkelere yönelik askeri tehditleri konusunda son derece endişeliyiz ve Türkiye’nin olası bir çatışmada Almanya’da üretilen denizaltıları kullanabileceğinden korkuyoruz” denildi.

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