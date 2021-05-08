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Sağlık

Merkel'den 'üçüncü dalga' duyurusu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinde Kovid-19 salgınının üçüncü dalgasının kırıldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 19:10:00 -
Merkel'den 'üçüncü dalga' duyurusu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üçüncü dalgasının kırıldığını ifade etti.

Merkel, Avrupa Birliği Gayri Resmi Liderler Zirvesi sonrasında yaptığı açıklamada, "Almanya'da üçüncü dalgayı kırmış görünüyoruz. Umarım bu tüm Avrupa'da böyle olur." diye konuştu.

Avrupa'da yaz tatillerinin aşı yaptırmayanlar için de mümkün olması konusunda iyimser olduğunu belirten Merkel, "Portekiz gibi bazı Avrupa ülkelerinin halihazırda sahip olduğu düşük vakaları görüldüğünde yaz tatili konusunda çok umutluyum." dedi.

Merkel, ABD yönetiminin desteklediği, Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması teklifine karşı olduklarını dile getirerek, "Patent kaldırmanın aşıyı daha fazla kişiye ulaştırmadaki çözüm olduğuna inanmadığımı bir kez daha açıkça belirttim. Şirketlerin yaratıcılığına ve yenilikçi gücüne ihtiyacımız olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Fikri mülkiyet haklarının kaldırılması durumunda aşıların kalitesinin düşme riski oluşacağı uyarısında bulunan Merkel, zirvede "yeşil sertifika" olarak adlandırılan dijital aşı sertifikasının görüşüldüğünü, AB'de onaylanmamış aşıların karşılıklı olarak tanınması gibi hala açıklığa kavuşturulması gereken bazı önemli konular bulunduğunu kaydetti.

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