Merkel'den 'Türkiye' açıklaması: Büyük çıkarımız var

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde gazetecilere açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, toplantıda Türkiye ile ilişkilerin karmaşıklığına dikkat çekeceğini söyledi.

Merkel, tüm zorluklara karşın Avrupa'nın Türkiye ile yapıcı bir ilişki geliştirmesinde büyük çıkarı bulunduğunu bildirdi.

Türkiye ile NATO'da ortak konumunda olduklarını belirten Merkel, düzenli göç söz konusu olduğunda Türkiye ile birbirlerine bağımlı olduklarını vurguladı.

Almanya Başbakanı Merkel, Doğu Akdeniz ve Ege'deki gerginliğin çözülmesi gerektiğini belirtti ve burada diplomasini mühim bir rol oynadığını söyledi.

Zirvede AB-Çin ilişkilerinin de ele alınacağını belirten Merkel, 14 Eylül'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le gerçekleştirdikleri video konferans görüşmesine ilişkin liderlere bilgi vereceğini bildirdi.

AB'den skandal açıklama: Yunanistan ve GKRY ile dayanışma sergileyeceğiz

Avrupa Birliği Zirvesi'nde başta Türkiye ve Çin'le ilişkiler olmak üzere uluslararası ilişkiler hususlarının değerlendirileceğini ifade eden AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, skandal bir açıklamada bulunarak liderlerin Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi ile dayanışma sergileyeceğini söyledi.

Türkiye-AB ilişkilerinde iki ihtimalin olduğunu, bunu istemeseler de bir ihtimalin gerginliğin tırmanması olduğunu belirten Von der Leyen, ikinci ihtimalin de gerginliğin düşürüleceği ve yapıcı bir ilişkiye doğru ilerleneceği olduğunu söyledi.

İkinci ihtimali istediklerini belirten Von der Leyen, her iki ihtimalde de liderlerin önünde seçenekler bulunduğunu, Türkiye ile gerginliğin düşürülmesini, pozitif bir gündem oluşmasını istediklerini, bugün bunun konuşulacağını ifade etti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Avrupa Birliği üyesi ülke liderlerinin toplantıda uluslararası hususlara odaklanacaklarını, özellikle Türkiye ile ilişkilerin ve Doğu Akdeniz’deki durumun toplantının gündeminde olacağını, Doğu Akdeniz'de öngörülebilirlik ve daha fazla istikrar istediklerini ileri sürdü.

Tepki çeken sözler: Tam dayanışma içinde olacaklarmış!

Aynı zamanda Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile tam dayanışma içerisinde olduklarını göstermek istediklerini söyleyen Michel, ilişkilerin kendileri için önemli olduğunu, masada farklı seçeneklerin bulunduğunu belirtti.