Merkel'den Putin'e Rusça soru

Almanya Başbakanı Angela Merkel, paltosunu düğmeleyen Putin’e, Türkçesi ‘Sibirya paltosu mu?’ olan “Sibirskoye palto?” diye sordu. Rus lider gülümseyerek, “Hayır” cevabını verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Mart 2011'den bu yana devam eden Suriye krizine çözüm için İstanbul'da bir araya gelmişti.