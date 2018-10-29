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Merkel'den Putin'e Rusça soru

Merkel, İstanbul'daki Suriye zirvesi sırasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Rusça olarak paltosunun menşeini sordu.

29 Ekim 2018 Pazartesi 01:11
Merkel'den Putin'e Rusça soru

Almanya Başbakanı Angela Merkel, paltosunu düğmeleyen Putin’e, Türkçesi ‘Sibirya paltosu mu?’ olan “Sibirskoye palto?” diye sordu. Rus lider gülümseyerek, “Hayır” cevabını verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Mart 2011'den bu yana devam eden Suriye krizine çözüm için İstanbul'da bir araya gelmişti.

 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 01:11
  1. İstanbul
  2. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  3. Almanya Başbakanı Angela Merkel

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