Merkel'den kritik görüşme öncesi küstah açıklamalar

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden saatler önce yaptığı açıklamada, ekonomik olarak Türkiye ile çalışmak istediklerini ama yapılacak görüşmede insan hakları konusunu da gündeme getireceğini söyledi.

TÜRKİYE GÖRMEK İSTEDİĞİ GİBİ DEĞİLMİŞ!

"(Türkiye'de) İnsan hakları görmek istediğim gibi değil" değerlendirmesini yapan Angela Merkel, Türkiye'deki cezaevlerinde bulunan Alman vatandaşlarının durumunun görüşmede masada olacağını kaydetti.

Perşembe geç saatlerde yapılan bir soru cevap toplantısında konuşan Angela Merkel, iki ülkenin ekonomik olarak birlikte çalışmak zorunda olduğunu belirterek, "Burada kesin olarak bazı anlaşmalar yapacağız" dedi.

BBC Türkçe’nin haberine göre; Almanya Başbakanı, Türkiye'ye direkt parasal yardım yapılmayacağını da açıkladı.

Almaya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ise görüşme ile ilgili RND gazetesine yaptığı açıklamada, "Bu ziyaret normalleşenin gerçekleştiğinin işareti değil. Ama başlangıcı olabilir" dedi.

MERKEL VE ERDOĞAN 3 KEZ BİR ARAYA GELECEK

3 günlük bir resmi ziyaret için Almanya'da olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma ve Cumartesi günü toplam üç kez Merkel ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret öncesi Alman Frankfurter Allgemeine yazdığı makalede, Gülen hareketinin, Alman hükümeti tarafından "terörist örgütler" listesine alınmasını istemişti.

Darbe girişimi ile ilişkili oldukları iddiası ile Türkiye tarafından iadesi istenen isimler de Türkiye ile Almanya arasındaki gerginlik sebeplerinden biri.