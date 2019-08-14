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Merkel'den Hong Kong'daki protestolara ilişkin açıklama

Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "Şiddetten kaçınmak ve diyalog çerçevesinde bir çözüm olasılığını bulmak için her şeyin yapılması lazım"

14 Ağustos 2019 Çarşamba 19:19
Merkel'den Hong Kong'daki protestolara ilişkin açıklama

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı yürütülen protestolara ilişkin "Şiddetten kaçınmak ve diyalog çerçevesinde bir çözüm olasılığını bulmak için her şeyin yapılması lazım." dedi.

Merkel, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Nauseda ile Avrupa Birliği (AB), İngiltere’nin AB’den ayrılması, Rusya ile ilişkiler gibi bir dizi konuyu ele aldıklarını ifade eden Merkel, Brexit’ten sonra İngiltere’nin AB ülkeleriyle yakın işbirliğini sürdürmesini istediklerini belirtti.

Merkel, Hong Kong’daki protestolara da değinerek halkın 1997’de yapılan anlaşmadan doğan hakları bulunduğuna işaret etti. Merkel, "Şiddetten kaçınmak ve diyalog çerçevesinde bir çözüm olasılığını bulmak için her şeyin yapılması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Diyalogdan yana olduklarını vurgulayan Merkel, bu diyaloğun Hong Kong’da geçerli olan yasalar temelinde gerçekleşmesi gerektiğini kaydetti.

- Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik

AB dönem başkanlığını yürüten Finlandiya’da yapılacak savunma ve dışişleri bakanları gayri resmi toplantılarında Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilerin güvenliği konusunda AB misyonunun somut bir şekilde ele alınacağını belirten Merkel, Finlandiya’nın burada koordine edici bir rol üstleneceğine inandığını dile getirdi.

- Almanya'da konuşlandırılan ABD askerleri

Merkel, bir gazetecinin ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell’in Almanya’daki ABD askerlerini Polonya’da konuşlandırma tehdidinde bulunduklarını hatırlatması üzerine “Ben Amerikan askerlerinin Almanya’da konuşlandığı yerlerin iyi yerler olduğuna inanıyorum. Buraya çok yatırım yapıldı." dedi.

ABD askerlerinin Almanya'da konuşlandırılmalarının "iyi sebepleri" olduğunu söyleyen Merkel, Almanya’nın gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 2’sini savunma harcamaları için ayırma hedefi bulunduğunu ve bu yönde hareket ettiklerini ifade etti.

Merkel, “Almanya’nın durumuna bakıldığında, orduda çok önemli iyileştirmeler yaptık. Açık söylemek gerekirse bunu kendi çıkarımız için yapıyoruz. Bu herhangi bir yerden gelen direktif de değil. Bu, Başkan Trump’ın döneminden de değil, Başkan (Barack) Obama’nın döneminde alınan karardır." şeklinde konuştu.

Öte yandan 3 haftalık tatilden dönen Şansölye Merkel’in daha önce geçirdiği titreme nöbetine karşı alınan sandalyeli önlem sürdürüldü.

Görüşme öncesi düzenlenen askeri törende Merkel ve Nauseda iki ülkenin ulusal marşlarını sandalyede oturarak dinledi.

18 Haziran'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i karşıladığı sırada, 27 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Sarayında Adalet Bakanı Christine Lambrecht'in atama töreninde ve Finlandiya Başbakanı Antti Rinne’yi karşılaması sırasında titreme nöbeti geçiren Merkel, daha sonra Başbakanlık'ta kabul ettiği Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Moldavya Başbakanı Maya Sandu’nun ziyaretleri sırasında titreme nöbeti geçirmemesi için ulusal marşlar okunduğunda sandalyede oturmuştu.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 19:19
  1. ABD
  2. Almanya Başbakan Angela Merkel
  3. Berlin
  4. Hong Kong
  5. Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda

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