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Dünya Merkel'den gündemdeki Türklere büyük övgü: Gurur duyuyoruz
Dünya

Merkel'den gündemdeki Türklere büyük övgü: Gurur duyuyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile başarılarından dolayı çok büyük gurur duyduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 15:49:00 - 2020-12-17 15:54:13
Merkel'den gündemdeki Türklere büyük övgü: Gurur duyuyoruz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yle gerçekleştirdiği video görüşmesinde, "Sizinle çok büyük gurur duyuyoruz. Bunu hükümetimiz adına söyleyebilirim." dedi.

Merkel, Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin bulduğu aşının insan hayatı için önemine işaret ederek, Kovid-19 nedeniyle gerçekleşen yüksek ölüm vakalarının bu aşı sayesinde düşmesini umduğunu dile getirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G-20 toplantısında Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin Türk kökenlerinden bahsettiğini vurgulayan Merkel, bundan dolayı da mutlu olduklarını söyledi.

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin firmalarının dünya çapında "spot ışığı gibi" parladığını ifade eden Merkel, dünyada hiç kimsenin Şahin ve Türeci'nin çalışmalarına inanmadığı günler ve ayların geçtiğine dikkati çekti.

Merkel, "Teknolojinize inandınız. Şu anda dünya olağanüstü bir durumda olmasına rağmen böyle bir mRNA teknolojisi hızla piyasaya çıktı. Bu harika bir araştırma başarısının bir ifadesidir. Bilime inanmalı ve desteklemeliyiz. mRNA teknolojinizin potansiyeli tükenmedi. Büyük bir sorumluluk üstlenmek etkileyici. Başardığınız için tebrikler." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Uğur Şahin kimdir? Korona aşısını bulan BioNTech kurucusu Uğur Şahin nereli?
Prof. Dr. Uğur Şahin kimdir? Korona aşısını bulan BioNTech kurucusu Uğur Şahin nereli?

Biyografi

Prof. Dr. Uğur Şahin kimdir? Korona aşısını bulan BioNTech kurucusu Uğur Şahin nereli?

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