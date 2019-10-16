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Merkel'den flaş Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Türkiye'nin 3,6 milyon mülteciye ev sahipliği yapmasını ciddiye alıyoruz. Bu sorunun çok önemli olduğunu ve Türkiye'nin büyük bir yük aldığını biliyoruz" dedi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 23:22
Merkel'den flaş Türkiye açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa'nın Toulouse kentinde düzenlenen Fransa-Almanya ortak bakanlar kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Merkel, Avrupa Birliği (AB) Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries'in, Ankara'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaklaşık 10 gün önce göç konusunda düzenlediği toplantıyı önemli bulduğunu söyledi.

"Türkiye'nin 3,6 milyon mülteciye ev sahipliği yapmasını ciddiye alıyoruz. Bu sorunun çok önemli olduğunu ve Türkiye'nin büyük bir yük aldığını biliyoruz" ifadesini kullanan Merkel, Brexit'e ilişkin, "Son günlerde aldığım bilgilere göre bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum. Anlaşmaya çok yaklaştık" dedi.

Merkel, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın sona ermesi gerektiğini savunarak, bu operasyonun terör örgütü DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasını sağlayabileceğini iddia etti.

Savaş uçağı üretecekler

Macron da Almanya ile ortak savaş uçağı üretilmesi konusunda anlaştıklarını söyledi.

Fransa ve Almanya'nın silahların ihracatının kontrollerine ilişkin bir anlaşma imzaladığını ifade eden Macron, Brexit'e ilişkin ise "Bir anlaşmanın tamamlandığına inanmak istiyorum." diye konuştu.

Macron, harekata değinerek, "Almanya ile AB ülkelerinin Türkiye'ye yaptığı silah ihracatlarını durdurmasını sağladık." ifadesini kullandı.

Gelecek haftalarda Ukrayna meselesine ilişkin Normandiya formatında bir zirve düzenleyeceklerini aktaran Macron, "Kuzey Atlantik Anlaşması çerçevesinde Türkiye konusunda yaşanan krizin ve kabul edilemez durumun çözümü için baskı, diyalog ve anlaşma için bazı inisiyatifler almak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Macron, dünyada yaşanan sorunların çözümü için Fransa ile Almanya arasındaki iş birliğinin önemli olduğunu vurguladı.

Fransa'nın Suudi Arabistan'a sattığı silahların sivillere karşı kullanılmadığına ilişkin garanti istediğini aktaran Macron, bu ülkeye silah ihracatının durdurulmasının olumlu sonuç getirmeyeceğini dile getirdi.

PKK açıklaması

Macron, "Bir tarafta PKK'ya yakın milisler var ve bunlar teröristler, diğer tarafta savaşçılar var (YPG'liler), bunlar PKK'ya bağlı olmayan ve Suriye'de (DEAŞ'e karşı) mücadelede bize yardım etti. Bu ikisini birbirinden ayırt etmek gerekiyor." dedi.

Macron, Fransa'dan Suriye'ye savaşmaya giden DEAŞ mensuplarının tekrar ülkeye gelmesinin söz konusunu olmadığının altını çizdi.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 23:22
  1. Ankara
  2. Almanya
  3. Angela Merkel
  4. Fransa
  5. Türkiye
  6. PKK
  7. YPG

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  • emekli çavuşemekli çavuş13 dk önce
    AVRUPA...ÜLKELERİ....ZÜLÜM..GÖRMÜŞ...İNSANLARI....MAZLUMLARI....KİMSESİZLERİ.........KAPUL..ETMEZ.....BUNLAR...NEREDE...TERÖRİST....HIRSIZ....SOYSUZ....HAİN....IRZ............DÜŞMANI...CINSI...SAPIK....ONLARI.....KABUL...EDER....SIĞINMACI...DER....SIĞINMA....HAKKI..VERİR................BUNLARIN...YAPTIKLARI...
  • ÖmerÖmer14 dk önce
    Hep merak ederim şer güçler birleşiyor da neden islam ülkeleri dağınık yöneticileri kukla müslümanları bölüp birbirine düşürüyorlar bakın Türkiye’ye batı bütün gücüyle saldırıyor Suriye’de haklı olduğu halde ancak Allah’ın izni ile Türkiye zaferle çıkacaktır siyonizmin bütün oyunları bozulacaktır
  • selim ustaselim usta29 dk önce
    bütün hainlikleriniz ortada hain hacli iblisleri
  • emekli çavuşemekli çavuş36 dk önce
    AÇALIM....KAPILARI......FAZLA...DEĞİL.....ELLİBİNİ.......GÖNDERELİM......EĞER......DUMAN.....OLMAZLARSA.......GÖRÜN..........ELLERİ...AYAKLARI......TİTRİYOR....GÖÇMENLERDEN............BURAKIN...YEMEK...YEMEYİ.....İNANIN.....İŞEMEYİ...BİLE....UNUTURLAR....................

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