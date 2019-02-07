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Merkel'den Brexit açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasına yönelik Avrupa Komisyonu ile yaptığı Brexit anlaşmasını yeniden müzakereye açmadan konuya bir çözüm bulunabileceğini belirtti.

07 Şubat 2019 Perşembe 17:04
Merkel'den Brexit açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Bratislava'da Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, düzenli bir şekilde Brexit’i başarmak için mümkün olan her şeyin yapılacağını belirtti.

AB'nin iç pazarın bütünlüğüne ve üye İrlanda'nın korunmasına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Merkel, "Ayrılık anlaşmasını yeniden müzakereye açmadan bir çözüm bulunabileceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, İrlanda için düzenlemelerin yapılmasının önemli ve gerekli olduğunu kaydetti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, bugün Brüksel'de AB yetkilileriyle Brexit konusunda temaslarda bulunuyor.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 17:04
  1. Almanya Başbakanı Angela Merkel
  2. brexit

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