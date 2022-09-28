Merkel'den Batı'ya Putin uyarısı: Blöf yapmıyor

Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel, her ne kadar siyaset sahnesinden çekilse de Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin toprak bütünlüğünü ve halkını savunmak için elindeki tüm araçları kullanmaya hazır olduğunu söylerken, "Bu bir blöf değil." dedi.

Merkel'den Batı'ya Putin uyarısı

Putin'in bu uyarısı, Batı'da Ukrayna'ya nükleer silahlarla saldırı ihtimalini gündeme getirdi. Merkel, Putin'in özellikle ulusa sesleniş konuşmasındaki açıklamalarının ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

"Sözleri ciddiye alınmalı"

Eski Federal Şansölye Helmut Kohl Vakfı'nın açılışında konuşan Merkel, "Sözleri ciddiye alınmalı. Sözleri ciddiye almak, onları en başından bir blöf olarak görmemek ve onlarla ciddi şekilde ilgilenmek, hiçbir şekilde bir zayıflık ya da yatıştırma işareti değil, bir siyasi bilgelik işaretidir." dedi.

"Kesinlikle bir blöf değil"

TASS'ın aktardığına göre, Merkel, siyasi bilgeliğin, manevra alanı korumaya yardımcı olabileceğine dikkati çekti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, "sınırlar zorlanırsa nükleer silah kullanma hakkı sahip olduklarını" belirterek, "Bu kesinlikle bir blöf değil." demişti.

Avrupa Birliği (AB) Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, BBC’ye yaptığı açıklamada, "Rus ordusu köşeye sıkışmış durumda ve Putin’in nükleer silah tehdidi ile buna tepki vermesi çok kötü." diye konuşmuştu.