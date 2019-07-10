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Merkel yine titredi!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yine titreme nöbeti geçirirken görüntülendi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:17

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in titrediği ve kendisine zor hakim olduğu görüntülerin ilki, Ukrayna Başbakanı Volodımır Zelenskıy'i Berlin'de ağırladığı sırada basına yansımıştı.

64 yaşındaki Merkel'in korkutan görüntülerinin ikincisi ise, Almanya Adalet Bakanı Katarina Barley'in Avrupa Parlamentosu'na seçilmesi sebebiyle düzenlenen ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in konuşma yaptığı törende kameralara yansımıştı. 

Üçüncü kez titredi

Alman Şansölye bu kez, canlı yayında Finlandiya Başbakanı Antti Rinne'yi karşılama töreninde titrerken görüntülendi.

Hükümetten açıklama

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert yaptığı açıklamada, Merkel'in durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:17
  1. Almanya Başbakanı Angela Merkel
  2. Ukrayna Başbakanı Volodımır Zelenskıy
  3. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier

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