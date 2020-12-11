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Dünya Merkel yine dünyanın en güçlü kadını oldu
Dünya

Merkel yine dünyanın en güçlü kadını oldu

Amerikan dergisi Forbes’in bu yıl 17. kez yayınladığı ‘Dünya’nın En Güçlü 100 Kadını’ listesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel yine zirvede yer aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 16:21:00 -
Merkel yine dünyanın en güçlü kadını oldu

10 kez üst üste zirveye çıkan Almanya Başbakanı Angela Merkel toplamda, 15 kez listede yer aldı.

Güler Sabancı 76. sırada

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) ilk kadın başkanı Christine Lagarde listenin 2. sırasında yer aldı. ABD’de düzenlenen son başkanlık seçimlerinde mevcut Başkan Yardımcısı Mike Pence’e karşı kazanan Kamala Harris 3. oldu. Harris, ABD’de bu görevi üstlenecek ilk kadın olarak tarihe geçti. Türkiye’den de Sabancı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, listenin 76’ncı sırasında yer aldı.

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