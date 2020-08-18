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Aktüel Merkel ve Putin, telefonda Belarus’u görüştü
Aktüel

Merkel ve Putin, telefonda Belarus’u görüştü

Yeniakit Publisher
2020-08-18 13:49:44 -
Merkel ve Putin, telefonda Belarus’u görüştü

BERLİN (AA) – Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda Belarus’taki durumu görüştü.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, iki liderin görüşmede, 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Belarus’taki durumu ele aldığını kaydetti.

Seibert, "Şansölye, krizin üstesinden gelinmesi için Belarus hükümetinin barışçıl göstericilere karşı şiddet kullanmaktan kaçınması, siyasi tutukluları derhal serbest bırakması ve muhalefet ve toplumla ulusal diyaloğa girmesi gerektiğinin altını çizdi." ifadelerini kullandı.

Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre ise Rusya tarafı, Belarus'un iç işlerine yönelik dışardan her türlü müdahale girişiminin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, krizin tırmanabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan AB'ye üye ülkelerin liderleri, yarın video konferans yoluyla düzenlenecek olağanüstü zirvede Belarus'taki gelişmeleri görüşecek.

- Belarus'taki protestolar

Belarus Merkez Seçim Komisyonu, 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80,1 oyla kazandığını, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10,12'de kaldığını duyurmuştu.

Sonuçların açıklanmasından sonra ülkede protestolar başlamıştı.

Belarus Sağlık Bakanı Vladimir Karanik, dün yaptığı açıklamada, geçen hafta içerisinde protesto gösterileri sırasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3’ü ağır yaralı olmak üzere 158 kişinin hastanelerde tedavi görmeye devam ettiğini bildirmişti.

Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova, dün, izinsiz protestolarda gözaltına alınanların büyük çoğunluğunun serbest bırakıldığını kaydetmişti.

Muhalefet, "hile karıştırıldığı" iddiasıyla seçim sonuçlarını kabul etmeyerek üst mahkemeye itiraz edeceklerini açıklamıştı.

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