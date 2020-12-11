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Dünya Merkel: Tüm dengeler değişecek
Dünya

Merkel: Tüm dengeler değişecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Salgın, dünyadaki güç dengelerini, özellikle iktisadi olarak ama belki de sosyopolitik olarak da yeniden düzenliyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 08:05:00 - 2020-12-11 08:05:29
Merkel: Tüm dengeler değişecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyada güç dengelerini değiştireceğini ifade etti.

Federal Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Merkel, "olağandışı bir süreç yaşıyoruz” ifadesini kullandı.

NATO içerisindeki önemli konumlarına işaret eden ve güçlerini korumak istediklerini söyleyen Merkel şu ifadeleri kullandı:

"Salgın, dünyadaki güç dengelerini, özellikle iktisadi olarak ama belki de sosyopolitik olarak da yeniden düzenliyor.

Merkel aynı zamanda Çin'in salgın sürecini ekonomik yönden ABD ve Avrupa ekonomilerinden daha iyi durumda atlatabileceğini belirtti.

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