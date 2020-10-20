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Aktüel Merkel: "DEAŞ, tehdit olmaya devam ediyor"
Aktüel

Merkel: "DEAŞ, tehdit olmaya devam ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-20 13:27:04 -
Merkel: "DEAŞ, tehdit olmaya devam ediyor"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, terör örgütü DEAŞ’ın tehdit olmaya devam ettiğini söyledi.

Merkel, başkent Berlin’de, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile yapacağı görüşme öncesinde ortak basın toplantısı düzenlendi.

Almanya’nın Irak’ın yanında olduğunu ifade eden Merkel, ülkenin istikrara kavuşması, ekonomi ve güvenlik konularında Irak'a destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

DEAŞ ile mücadelenin bitmediğini vurgulayan Merkel, "DEAŞ, bölgede ve bölgenin dışında bir tehdit olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, Almanya’nın NATO ve DEAŞ karşıtı koalisyon kapsamında Irak'ın istikrarına destek vermeyi sürdüreceğinin altını çizdi.

Irak hükümetinin reform yapma isteğinden memnuniyet duyduğunu aktaran Şansölye Merkel, Irak'ta erken seçim tarihi olan 2021 Haziran'ın öne çekilmesinin de insanların devlet kurumlarına güvenini artırabileceğini ifade etti.

Merkel, Kazımi ile ekonomik, bölgesel ve güvenlik konularını ele alacakları bilgisini paylaştı.

- Enerji altyapı alanına yatırım yapma çağrısı

Irak Başbakanı Kazımi de Almanya’nın DEAŞ’a karşı verdiği mücadeleye ve bölgede istikrarı sağlamaya dönük çabalarına değer verdiklerini söyledi.

Almanya'nın, ülkenin yeniden inşasında ve DEAŞ’a karşı mücadelede Irak’ın yanında olduğunu belirten Kazımi, sığınmacılar ve ülke içinde yerlerinden edilenlerle ilgili konular gibi birçok alanda da Almanya ile iş birliği yapmak istediklerini ifade etti.

Hükümetin, başta ekonomi ve mali konular olmak üzere bir reform gündemi belirlediğine işaret eden Kazımi, "Bunu 'beyaz sayfa' olarak adlandırdık. Bu reform gündemi, çok iddialı bir gündem. İçinde ekonomiyle ilgili birçok unsur var." dedi.

Kazımi, Alman şirketlerini, "Irak’ta özellikle de enerji altyapı alanına yatırım yapmaya" çağırdı.

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