  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Merkel: "Çin ile AB arasında yapılacak yatırım anlaşması mütekabiliyet içermeli"
Aktüel

Merkel: "Çin ile AB arasında yapılacak yatırım anlaşması mütekabiliyet içermeli"

Yeniakit Publisher
2020-10-02 17:08:59 -
Merkel: "Çin ile AB arasında yapılacak yatırım anlaşması mütekabiliyet içermeli"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin ile Avrupa Birliği arasında yapılacak bir yatırım anlaşmasının "mütekabiliyet" içermesi gerektiğini söyledi.

Merkel, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde, ikinci günün sonunda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Avrupalı şirketlerin Çin’de bu ülkenin Avrupa’daki yaptığı yatırımlarda kullandığı haklara sahip olması gerektiğine dikkati çeken Merkel, Çin'e yatırım yapmak isteyen Avrupalı ​​şirketlerin önüne konulan engellerin hala çok yüksek olduğunu ifade etti.

Merkel, "Çin ile yatırım anlaşması için doğal olarak mütekabiliyet bekliyoruz. Çin tarafı belirli alanlarda pazara erişim sağlamazsa, bu doğal olarak Çin şirketleri için Avrupa pazarına erişimin de daha kısıtlı olacağı anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

AB ve Çin yıllardır yatırımların korunması anlaşması için müzakere ediyor. AB dönem başkanlığını yürüten Almanya, mümkünse yılsonuna kadar bu anlaşmayı imzalamayı bekliyor.

Brexit konusunda da değerlendirmelerde bulunan Merkel, bu konuda pek çok şeyin İngiltere’nin ne istediğine bağlı olduğunu belirterek, "Brexit görüşmeleri devam ettiği müddetçe iyimser olmaya devam edeceğim." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bodrum'da hayasız görüntüler
Gündem

Bodrum'da hayasız görüntüler

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan Haremtan Koyu’nda bir grup erkeğin çıplak şekilde denize girmesi isyan ettirdi.
Azerbaycan duyurdu! Ermenistan ile çatışmada bomba gelişme
Gündem

Azerbaycan duyurdu! Ermenistan ile çatışmada bomba gelişme

Azerbaycan ordusunun düzenlediği son operasyonlarda Ermenistan ordusuna ait 5 zırhlı araç kullanılamaz hale getirilirken çok sayıda Ermeni a..
Kararın açıklanmasına saatler kala Türkiye AB'ye resti çekti!
Gündem

Kararın açıklanmasına saatler kala Türkiye AB'ye resti çekti!

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nden çıkacak karar öncesi Türkiye resti çekti. Reuters'a konuşan Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey yet..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay