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Aktüel Merkel: "AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme her iki tarafın da çıkarınadır"
Aktüel

Merkel: "AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme her iki tarafın da çıkarınadır"

Yeniakit Publisher
2020-10-16 16:13:52 -
Merkel: "AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme her iki tarafın da çıkarınadır"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Doğu Akdeniz’de gerilimin düşürülmesi çağrısı yaparak Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinde ilerlemenin her iki tarafın da çıkarına olacağını söyledi.

Başbakan Merkel, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB zirvesi sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler konusunda AB'de 14 gün önce alınan sonuç bildirgesine desteğini yineledi.

Türkiye'nin Oruç Reis araştırma gemisini tekrar bölgeye göndermesini eleştiren Merkel, bunu çok üzücü ve gereksiz bulduğunu, bunun gerginlikleri düşürmek yerine daha da artırdığını savundu.

Başbakan Merkel, AB'nin pozitif gündem çerçevesinde ilerlemek istediğini, ancak Ankara'nın "kışkırtıcı adımlar" atmaktan kaçınması gerektiğini savunarak "Gündemimize pozitif kısım üzerinden çalışmamız lazım. AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme her iki tarafın da çıkarınadır" dedi.

Alman Şansölye ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki yoğun artış nedeniyle kasım ayında Berlin'de yapılması planlanan Çin politikası zirvesinin iptal edildiğini duyurdu. Merkel, "Temaslar açısından, bunun gerekli bir mesaj olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.


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