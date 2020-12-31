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Dünya Merkel AB dönem başkanlığını devretti
Dünya

Merkel AB dönem başkanlığını devretti

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığının resmi olarak 1 Ocak'ta Almanya'dan Portekiz'e geçecek olmasına bir gün kala Almanya Başbakanı Angela Merkel görevini video konferans yoluyla Portekiz Başbakanı Antonio Costa'ya devretti.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 01:12:00 -
Merkel AB dönem başkanlığını devretti

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, kendisinin ve Almanya Başbakanı Merkel'in mesajlarını Twitter hesabından paylaştı.

Merkel, altı aylık dönem başkanlığı süresince yaşadıkları "temel zorluğun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını" olduğunu vurguladı.

Costa da Merkel'e hitaben yaptığı açıklamada, "Çalışmalarınızın devamını getirmek ve görevi elinizden almak Portekiz için büyük bir sorumluluk ve gurur." ifadesini kullandı.

Costa, dönem başkanlığı süresince Portekiz'in, "AB'nin sosyal politikalarının gelişimi ve dünyaya açık stratejik özelliği üzerinde yoğunlaşacağını" söyledi.

AB dönem başkanlığını 4'üncü kez üstlenecek olan Portekiz'in ana gündeminde Kovid-19 aşılanma süreci ve salgının sosyoekonomik zararlarını telafi etmek için AB'nin aldığı kararların uygulanması olacak.

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