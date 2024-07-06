Merih’in cezası sonrası izlenme rekorları kırıyor Aziz Yıldırım'ın UEFA sözleri gündem oldu

UEFA’nın Merih Demiral’a verdiği 2 maç ceza sonrası sular durulmuyor.

Tarihi Avusturya galibiyeti sonrası Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt işareti UEFA'nın gözüne battı ve 2 maçlık skandal bir ceza verdi.

UEFA'nın bu cezası sonrası akla Aziz Yıldırım'ın EURO 2024'ün başlamasına bir hafta kala yaptığı konuşmayı getirdi.

Sosyal medyada gündem olan videoda Aziz Yıldırım ‘UEFA başkanı benimle tanışmak istemiş, gittik tanışmaya dedim ki en büyük şikeci UEFA’dır. Tak kaldı, UEFA ne kim yani?’ demesi sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.

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