Merih Demiral'a Süper Lig'den yıldız geliyor...

Merih Demiral'ın forma giydiği Atalanta, Süper Lig'den flaş bir transfer yapmaya hazırlanıyor. 1,5 sezondur ülkemizde top koşturan başarılı forvet, Merih Demiral ile takım arkadaşı olabilir. Masadaki rakam ise tam 10 milyon euro.

Serie A'da Merih Demiral'ın da formasını terlettiği Atalanta, Süper Lig'den ses getirecek bir takviye daha yapmak için kolları sıvadı. Sezona iyi bir giriş yapan ancak son haftalarda aldığı sonuçlarla şampiyonluk yarışında geri düşen Merih Demiral'ın takımı, bu transferle yeniden zirveye yaklaşma hedefinde.

Merih Demiral'ı 20 milyon euro bedelle transfer eden Atalanta, gözünü Süper Lig'e çevirdi. Serie A ekipleri transferde son dönemde rotasını son dönemde Süper Lig'e kırarken, Atalanta da bu furyaya katılan ekiplerden oldu. Merih Demiral'ı kadrosunda bulunduran İtalyan temsilcisi, yolu Türkiye'den geçmiş bir ismi daha transfer etmeye hazırlanıyor.

Fanatik'e göre; Atalanta'nın hedefi ise Antalyasporlu Haji Wright. 1,5 senedir Akdeniz ekibinde forma giyen ABD'li forvet, birçok Avrupa kulübünün hedefi olmuş durumda. Bu takımların başında ise Atalanta geliyor. Oyuncu için Antalyaspor'un istediği rakam ise tam 10 milyon euro.

Öte yandan Antalyaspor başarılı golcüyü bu rakama satması durumunda kulüp tarihinin rekorunu açık ara kırmış olacak. Kırmızı-Beyazlıların en yüksek bedelli transfer satışı ise 4 milyon euro ile Doğukan Sinik.

2021-22 sezonunda SönderjyskE'den kiralanan Haji Wright'ın bonservisi sezon başında 1,88 milyon euro karşılığında alınmıştı. 1.93 boyuna rağmen sürati ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken 24 yaşındaki forvet, Akdeniz ekibiyle çıktığı toplam 47 maçta 24 gol, 3 asistlik performans sergiledi.