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Gündem “Merih Demiral yalnız değildir!” Mersinli minik futbolculardan Merih'e destek
Gündem

“Merih Demiral yalnız değildir!” Mersinli minik futbolculardan Merih'e destek

Yeniakit Publisher
2024-07-05 13:06:23 - 2024-07-05 13:06:23
"Merih Demiral yalnız değildir!" Mersinli minik futbolculardan Merih'e destek

UEFA'nın, milli futbolcu Merih Demiral hakkında başlattığı soruşturmaya Mersin Erdemli Koyuncu Irmaksporlu çocuklar, "Merih Demiral yalnız değildir" pankartı önünde bozkurt işareti yaparak tepki gösterdi.

Mersin’in Erdemli ilçesinde faaliyet gösteren Erdemli Koyuncu Irmakspor Kulübü, kulüp paydaşları ile kulüp lokalinde toplanarak UEFA tarafından Merih Demiral'a yönelik başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi. Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Ünüvar, Kulüp Başkanı Bilal Irmak ve kulüp antrenörleri ile birlikte kulüp lokalinde bulunan sahada toplanan çocuklar, "Melih Demiral yalnız değildir" pankartı açıp, hep birlikte "Yalnız değilsin Merih Abi" tezahüratında bulundu ve hep birlikte bozkurt işareti yaptı.

Takımın Suriye uyruklu minik futbolcusu Abdullah Aloe de milli futbolcu Merih Demiral'a destek çıkarak, "Merih Demiral yalnız değildir" dedi ve bozkurt işareti yaptı.
UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta gol sevincinde bozkurt işareti yapması üzerine, "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral ile ilgili soruşturma başlatmıştı.

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