  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Guardiola İngiltere'de yılın teknik direktörü oldu
Hindistan'da Sputnik V üretimine başlandı
Merih Demiral: Türkiye'den çekiniyorlar
Kayseri’den Avrupa’ya kargoyla pastırma
Spor Merih Demiral: Türkiye'den çekiniyorlar
Spor

Merih Demiral: Türkiye'den çekiniyorlar

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan Merih Demiral, İtalyan futbolcuların Türkiye'den çekindiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 01:05:00 -
Merih Demiral: Türkiye'den çekiniyorlar

Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, akşam saatlerinde Antalya Havalimanı'na ulaştı.

Merih Demiral, "Hepimiz bu anı bekliyoruz. İnşallah güzel bir turnuva geçiririz" dedi.

"Ronaldo ve Dybala'ya oynamak büyük bir tecrübe. Chiellini ve Bonucci antrenmanlardan sonra benimle özel olarak ilgileniyor" diyen Demiral, "Burak Yılmaz ağabeyden bahsediyorlar. Ben de Burak ağabeyin gollerini gösteriyorum. Onlar da çekiniyor bizden biraz" diye konuştu.

Türkiye ile İtalya, EURO 2020 A Grubu'nda 11 Haziran'da karşı karşıya gelecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Partili isimden CHP'lilere tokat gibi Erdoğan cevabı
Siyaset

AK Partili isimden CHP'lilere tokat gibi Erdoğan cevabı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'nda Başkan Erdoğan'ı hedef almaya kalkan CHP'lilere tepki gösteren AK Parti Altında..
Son ankette bomba sonuçlar! Z kuşağı tercihini yaptı
Gündem

Son ankette bomba sonuçlar! Z kuşağı tercihini yaptı

43 ilde yapılan son ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy aranı yüzde 51 çıktı. Z kuşağında ise AK Parti'ye oy veririm diyen genç..
ABD'den olay itiraf: NATO için ciddi tehdit
Dünya

ABD'den olay itiraf: NATO için ciddi tehdit

ABD merkezli askeri analiz dergisi The National Interest (NI), Rus yapımı T-14 Armata tankı ile ABD'nin M1 Abrams tankını karşılaştırdı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay