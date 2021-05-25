Merih Demiral: Türkiye'den çekiniyorlar

Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, akşam saatlerinde Antalya Havalimanı'na ulaştı.

Merih Demiral, "Hepimiz bu anı bekliyoruz. İnşallah güzel bir turnuva geçiririz" dedi.

"Ronaldo ve Dybala'ya oynamak büyük bir tecrübe. Chiellini ve Bonucci antrenmanlardan sonra benimle özel olarak ilgileniyor" diyen Demiral, "Burak Yılmaz ağabeyden bahsediyorlar. Ben de Burak ağabeyin gollerini gösteriyorum. Onlar da çekiniyor bizden biraz" diye konuştu.

Türkiye ile İtalya, EURO 2020 A Grubu'nda 11 Haziran'da karşı karşıya gelecek.