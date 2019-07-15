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Merih Demiral transfer oluyor! İşte yeni adresi

Geçtiğimiz günlerde Juventus'a transfer olan Merih Demiral'ın Milan'a kiralanabileceği iddia edildi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 23:25
Merih Demiral transfer oluyor! İşte yeni adresi

Geçtiğimiz günlerde Sassuolo'dan Juventus'a transfer olan Merih Demiral'ın Milan'a kiralanabileceği belirtildi.

Juventus'un 18 milyon euro bonservis ücreti ödeyerek Sassuolo'dan transfer ettiği Milli futbolcu Merih Demiral için İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi.

İtalyan RAI Sport'un haberine göre Juventus, Türk stoperi daha çok forma şansı bulabilmesi için Milan'a kiralamak istiyor.

Milan sıcak bakıyor

Milan'ın da Dejan Lovren ve Matija Nastasic için yaptığı transfer görüşmelerinin olumsuz sonuçlanmasının ardından Merih Demiral'a sıcak baktığı belirtildi.

Sassuolo'dan izin alması gerekiyor

Ancak Merih transferinde Juventus'un önce Sassuolo'dan izin alması gerekiyor. Juventus'un Sassuolo ile yaptığı sözleşmede İtalya'da başka bir takıma transfer görüşmesinde önceliğin Sassuolo'ya verileceği yazılıyordu.

Merih Demiral'ı transfer eden Juventus, ardından Ajax'ın genç kaptanı De Ligt konusunda da anlaştı ve Hollandalı futbolcuyu 75 milyon euroya kadrosuna katmaya hazırlanıyor. De Ligt ile birlikte Juventus savunma hattında Bonucci ve Chiellini gibi isimler de bulunuyor.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 23:25
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