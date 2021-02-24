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Yerel Meriç Nehri'ne düşen kişi kurtarıldı
Yerel

Meriç Nehri'ne düşen kişi kurtarıldı

Edirne'de, Meriç Nehri'ne düşen kişi, vatandaşların dikkati sayesinde kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 20:02:00 -
Meriç Nehri'ne düşen kişi kurtarıldı

Nehir kenarında mesire alanındaki vatandaşlar suyun içindeki bir kişinin yardım istediğini gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Nehirden çıkarılan kişiye sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Sedyeyle ambulansa götürüldüğü sırada "Çok soğuk, üşüyorum" diyen G.A, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın görgü tanıklarından Serhat Çeker, "Burada mesire yerindeydim. Önümüzden yüzmeye çalışan, bağırarak giden birini gördüm. Pek de anlayamadım ne olduğunu. Suyun içindeki adacığa geldi ve ayağa kalktı, yardım istemeye başladı. Acil ambulans istedim, sağ olsunlar hemen geldiler. Buradaki bir arkadaş da sudan çıkarmaya yardım etti, kurtarıldı." ifadelerini kullandı.

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