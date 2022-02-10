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Medya Meriç Erkan ismini ve hayatını değiştirme kararı aldı
Medya

Meriç Erkan ismini ve hayatını değiştirme kararı aldı

Katıldığı televizyon programlarıyla ünlenen Meriç Erkan, tövbe ettiğini belirterek ismini ve yaşantısını değiştirdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 11:16:00 -
Meriç Erkan ismini ve hayatını değiştirme kararı aldı

Oyuncu Ahu Tuğba ile katıldığı televizyon programlarıyla ünlenen Meriç Erkan, adını değiştirdi.

İsmini "Mahmut" olarak değiştiren Meriç Erkan, Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada, "Nasuh tövbesi" ettiğini söylerken, 'bambaşka bir hayata geçtiğini' ifade etti.

"Ya nasıl böyle bir hayat yaşamışım" diyen Erkan, "Kurban olduğum Allah'ım sözünden dönmez, o beni affetti" dedi.

"Mahmut Erkan" olarak doğmak ve öyle yaşamak istediğini dile getiren Erkan, "Pişman olacağı şeyleri yapmasın kimse, sonra çok üzülürler. Allah'tan böyle rahmetli bir Rabbimiz var" diye konuştu.

Erkan, "Ben aynı adamım, aynı beden ama hayat insanı başka taraflara çekiyor. Daha önceki konseptim, şovmenlik vs., e tabii insan... Bu bir konsept değil, bu başka bir şey... Rabbimle aramdaki bir hesaplaşma... Bir şeyin farkına varıyorsunuz ve bunu son nefes gelmeden yapıyorsunuz" diye konuştu. Erkan, "Rabbim diyor ki, 'Bir günahına tövbe edip onu bir daha tekrar etmeyeni ben affettim' ben de diyorum ki, O sözünden dönmez... Ama ben haylazlık yaparım, günahlarıma devam ederim, tövbemi bozarım, cezamı da hak ederim o zaman..." ifadelerini kullandı.

'Evlenmek olabilir, İslam'a uygun zihniyeti ve kıyafeti olacak'

Evlilik hakkındaki soruya da yanıt veren Erkan, "Evlenmek olabilir tabii, nasip kısmet... Tam böyle İslam'a uygun, şeriata uygun, İslam'a uygun zihniyeti ve kıyafeti olacak, yan yana durduğumuzda da hakikaten bu çift görünüşüyle de hareketle de Müslüman, topluma faydalı olacak... Nasibimiz varsa olur, olmazsa da ben aşkın büyüğünü yakalamışım zaten" ifadelerini kullandı.

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