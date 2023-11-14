Merhume Hâcer Muhterem Coşan hanımanne defnedildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze merasimine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmed Zahid Kotku Hazretleri'nin kızı, Mahmud Esad Coşan Hocaefendi'nin eşi merhume Hâcer Muhterem Coşan hanımannenin cenaze törenine katıldı.
Merhume Hâcer Muhterem Coşan hanımannenin cenaze namazı Eyüp Sultan Camii’nde kılındı.
İkindi namazına müteakip düzenlenen cenaze merasimine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın da bulunduğu cenaze merasimi çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.
İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası merhume Hacer Muhterem Coşan hanımannenin naaşı Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.
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