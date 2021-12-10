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Gündem Merhum Yılmaz Yalçıner neden 'Akit'e muhalifim' demişti?
Gündem

Merhum Yılmaz Yalçıner neden 'Akit'e muhalifim' demişti?

Yeni Akit yazarı Nusret Reşber, "Birbirimizin şeytanı değil, doğruya ileten iyilik meleği olalım!" başlıklı yazısında merhum Yılmaz Yalçıner'in Akit'e neden muhalif olduğunu, Yalçıner'in kendi ifadeleri ile aktardı.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 23:43:00 -
Merhum Yılmaz Yalçıner neden 'Akit'e muhalifim' demişti?

 Yeniakit.com.tr 

Nusret Reşber, bugünkü köşe yazısında, "Birbirimizin şeytanı değil, doğruya ileten iyilik meleği olalım!" başlığını kullandı.

'Ben de Akit'e muhalifim...'

Reşber, yazısında, Yeni Akit yazarı merhum Yılmaz Yalçıner ile bir anısına da yer verdi. "Gazetemizin pek kıymetli çınarlarından birini daha, Yılmaz Yalçıner'i kaybettik." diyen Reşber, merhum Yalçıner'in Akit'te düzenlenen bir toplantıdaki sözlerini aktardı:

"Kendisiyle 1999’da tanışmıştım. Akit’in çalışanlarıyla yaptığı bir hasbıhal şeklindeki toplantıda Yılmaz abiye söz verilmişti, o gün şunları söylemişti: 'Akit, haksızlığa karşı sert duruşuyla muhalif bir gazetedir; fakat bu sert duruşunu yetersiz bulduğumdan ben de Akit’e muhalifim...'

Haksızlığa karşı böyle bir duruşu vardı kendisinin. Allah kendisine rahmet eylesin, mekânı cennet olur inşallah!"

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