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Gündem Merhum Yazıcıoğlu’nun ölüm yıldönümünde paylaşım rekorları kıran video! 'Bu kadar fırıldak olmaya gerek yok'
Gündem

Merhum Yazıcıoğlu’nun ölüm yıldönümünde paylaşım rekorları kıran video! 'Bu kadar fırıldak olmaya gerek yok'

BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ölüm yıldönümü nedeniyle anılıyor. Yazıcıoğlu'nun geçmiş dönemlerdeki bir seçim sürecinde yaptığı açıklama halen gündemden düşmüyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 13:01:00 -

Kahramanmaraş'ta 12 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ölüm yıldönümü nedeniyle anılıyor.

Seçim çalışmaları kapsamında partisinin Çağlayancerit mitinginin ardından Yozgat'a gitmek üzere bindiği helikopterin 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'taki Keş Dağı'na düşmesi sonucu Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Sivas Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya, pilot Kaya İstektepe ve gazeteci İsmail Güneş hayatını kaybetti.

Halkın gönlünde önemli bir yeri olan Yazıcıoğlu'nu sevenleri dualarla anıyor. Vefatının ardından Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi, başta memleketi Sivas olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde cami, cadde, park ve okul gibi çeşitli yerlerde yaşatılıyor.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun siyasi arenadaki bir çıkışı hala gündemden düşmüyor. Bir seçim döneminde basın mensuplarına konuşan Yazıcıoğlu, "Şimdi bakın yoldan geldik, yola gideceğiz. Hiç birimizin garantisi yok. Şurada ayakta duranın da, oturanın da garantisi yok. Yani, ruh bir saniyeliktir. Küf dedi mi gitti. Bunun da nerede geleceği, nasıl geleceği, ne şekilde yakalayacağı belli değil. Bir saniyenize bile hakim değilsiniz. Bir saniyesine bile hakim olamadığınız, hükmedemediğiniz bir hayat için, bir dünya için, bu kadar fırıldak olmanın anlamı yoktur. Düz yaşayacağız, düz duracağız, düz yürüyeceğiz. Dik duracağız, doğru gideceğiz. Allah'ın izniyle hayatım boyunca hep böyle gittim. Allah'ın izniyle, olsak da milletle olacağız. Olmasak da, milletle olmayacağız. Yarın ahirette Allah, bize 'Niye iktidar olmadın' diye sormayacak. Sorsa da 'Vermediniz' diyeceğiz" demişti.

Yazıcıoğlu'nun bu sözleri, üzerinden yıllar geçmesine rağmen halen paylaşım rekorları kırıyor.

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Yorumlar

Putsavar

Dolar 70 kuruş artınca zil takıp oynayan ecnebi evladı fetö/ketö bu ülkenin yecüc mecücüdür
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