Merhum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş böyle isyan etti! 'Acımız üzerinden siyaset yapmayın'

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Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Ateş'in vefatı ülkücü camiayı yasa boğarken, bir takım hesaplar peşinde olan muhalefete yakın medya silahlı saldırı olayını siyasete alet etmeye çalıştı. Eşi Ayşe Ateş, Sinan Ateş'in sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak elim bir olay üzerinden türlü senaryolar çıkaran kesime tepki gösterdi.

Katil arayışlarının ve hedef göstermelerin kimseye faydası olmadığını belirten Ayşe Ateş, "Devletimiz, suçluları tespit edecek ve gereken cezayı verecek büyüklüktedir." ifadelerini kullandı.

İşte Ateş'in o mesajı:

Ankara'da düzenlenen hain suikast sonucu şehit düşen eşim Sinan Ateş'in cenazesi için yakından, uzaktan gelerek acımızı paylaşan, taziyelerini ileten herkese ailemiz adına teşekkür ediyorum. Eşimin şehit edilmesinden bugüne gerek sosyal medyada gerekse bazı internet sitelerinde yer alan katil arayışlarının, hedef göstermelerin kimseye bir faydası yoktur. Sosyal medya bir hüküm yeri değildir. Devletimiz, suçluları tespit edecek ve gereken cezayı verecek büyüklüktedir.

Her şeyden önemlisi Allah, en büyük adalet ve hüküm sahibidir. Acımızı bir siyasi malzeme haline getirmek, acımız üzerinden siyasi hesaplaşma yapmak isteyenlerden istirhamımız, ellerini vicdanlarına koymaları, acımıza saygı duymalarıdır. Şu anda tek bir gerçek vardır: Sinan Ateş, hain bir suikaste kurban gitmiş Ülkücü şehittir. Onun manevi hatırasına saygı göstermek isteyen herkesten tek beklentimiz duadır.