Merhum Ramazan Keskin Hoca'nın 28 Şubat direnişi yeniden gündemde!
Malatya'daki 28 Şubat direnişinin simge ismi merhum Ramazan Keskin Hoca'nın darbecilere karşı mücadelesi yeniden gündem oldu.
Yeniakit.com.tr
Kalp rahatsızlığı sebebi ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ramazan Keskin Hoca son yolculuğuna uğurlandı.
Merhum Keskin Hoca, 28 Şubat darbesinde Malatya'daki direnişin simge ismiydi.
Direnişte hep en ön saftaydı!
Malatya meydanlarında başörtülü öğrencilerin hakkını savunan Ramazan Keskin Hoca, darbecilerin zulmüne yönelik direnişte hep en ön saflarda yer almıştı.
70 yaşındaki Ramazan Keskin Hoca, Yeşiltepe Şehir Mezarlığı Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Battalgazi ilçesi Alikan-Uluköy Mahallesi Budak Mezrası’ndaki Ebuzerler Mescidi haziresinde defnedildi. Öte yandan Ramazan Keskin Hoca için İstanbul Fatih Cami'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.