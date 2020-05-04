Merhum Ömer Döngeloğlu hoca İstanbul Sözleşmesi, 6284 ve süresiz nafaka zulmü hakkında bakın neler söylemişti

yeniakit.com.tr Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat eden İlahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu hocaefendi, dün Edirnekapı Şehitliği’nde son yolculuğuna uğurlandı.

Vefatının ardından Döngeloğlu’nun adeta vasiyet niteliğindeki sözleri tekrar gündeme geldi. Özellikle İstanbul Sözleşmesi, 6284 sayılı kanun ve süresiz nafaka zulmü hakkında on binlerce mağdurun sesi olan Ömer hoca, toplumun temeli olan aile yapısını tehdit eden anlaşma ve kanunlara ilişkin yetkililere uyarılarda bulunmuştu.

Döngeloğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımında, “İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı aile yasasındaki aileyi yıkan ve kadınlarımızı öldürten bela ve musibetleri kim kaldırır ve aileyi, evliliği koruyucu bir şekilde düzeltirse Allah onlardan razı olsun” ifadelerini kullanmıştı.

Bir diğer mesajında ise merhum Ömer Döngeloğlu, “Süresiz nafaka uygulaması bugün gençlerin evlenmemelerinin en büyük gerekçesi, bunu etkili-yetkili zevat ne zaman görecekler?” diye yazmıştı.

Ocak ayında yayınladığı bir mesajda Döngeloğlu, “Aile yıkılırken kadını ya da erkeği aile içi şiddetten kurtarıyoruz numaralı müslüman soslu şovlarımıza Allah inanır mı zannediyorsunuz sahiden?” sorusunu sormuştu.

Bir paylaşımında, “İstanbul Sözleşmesi denilen melaneti savunan kimse ona yazıklara olsun” diyen Ömer hoca, şu sözlerle de süresiz nafakanın helal olmadığını dile getirmişti: