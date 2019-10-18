Merhum Nuri Pakdil'in meşhur devrimci selamlaması

Şair Nuri Pakdil vefat etti. Usta ismin Rabb'ine yürümesinin ardından, sosyal medyada birçok taziye mesajı yayınlandı. Pakdil'in vefatıyla birlikte, meşhur devrimci selamlaması da tekrar akıllara geldi.

Türkiye'deki Müslüman gençlerin ufkunu açan o selamlamada Pakdil şunları söylüyordu:

“Sevgili arkadaşlar, hepinizi; anti emperyalist, anti kapitalist, anti sosyalist, anti nazist, en önemlisi de; Türkiye'ye özel ve ait olmak üzere anti firavunist bilinçle selamlıyorum. Ne mutlu ezeli-ebedi ulu önderimiz Hz. Muhammed'in şefaatçisi olanlara. Sloganım şudur; Ne mutlu Müslüman'ım diyene!..”