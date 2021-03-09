  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Merhum Necmettin Erbakan'a dil uzatan Gültekin saldırıya uğradı
Gündem

Merhum Necmettin Erbakan'a dil uzatan Gültekin saldırıya uğradı

Halk TV'nin İstanbul Bakırköy'deki merkez binası önünde Levent Gültekin bir grubun saldırısına uğradı. Gültekin geçtiğimiz günlerde Merhum Necmettin Erbakan'ı karalamaya kalktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 00:15:00 - 2021-03-09 00:17:47

Geçtiğmiz günlerde Halk Tv canlı yayınına katılan Levent Gültekin, "Erbakan bu ülkede, gericilerle mücadele ediyoruz diyerek dindarlara hayatı zehir edenlere karşı, o dindarların hakkını koruyoruz bahanesini kullanarak yaptığı din istismarı siyaseti ile milyonların zihnini mahfetti." diyen Levent Gültekin, Murat Sabuncu ile yaptığı programa katılmak üzere gittiği Halk TV'nin İstanbul Bakırköy'deki merkez binası önünde yaklaşık 25 kişi olduğu belirtilen bir grubun saldırısına uğradı.

Olay, Gültekin Bakırköy Meydanı'ndan Halk TV binasına yürürken gerçekleşti. Saldırıyı gerçekleştiren grupların kim olduğu ise netlik kazanmadı.

Merhum Necmettin Erbakan'ı karalamaya kalktı

Defalarca Saadet Partisi'nin televizyon kanalı TV 5'e konuk edilen Levent Gültekin, merhum Necmettin Erbakan Hoca hakkında küstahca sözler sarf etti.

'Ümmet kavramını millet kavramının önüne koydu'

Merhum Hoca'yı 'din istismarcılığı'yla suçlayacak kadar haddi aşan Gültekin, "Erbakan bu ülkede, gericilerle mücadele ediyoruz diyerek dindarlara hayatı zehir edenlere karşı, o dindarların hakkını koruyoruz bahanesini kullanarak yaptığı din istismarı siyaseti ile milyonların zihnini mahfetti. İnsanları Laiklik karşıtı yaptı. Milyonlarca insanın demokrasi ile barışmasının önüne geçti. Milyonlarca insanın din üzerinden biz ve onlar diye ayrılmasını gerçekleştirdi. Ümmet kavramını getirip millet, vatandaş kavramının önüne koydu. Bunlar ülkeyi mahfetti." dedi.

Sözde gazeteci Levent Gültekin'den isyan çağrısı
Sözde gazeteci Levent Gültekin'den isyan çağrısı

Gündem

Sözde gazeteci Levent Gültekin'den isyan çağrısı

Gültekin: Bu seçim Türkiye, Irak mı olacak, Suriye mi olacak seçimi?
Gültekin: Bu seçim Türkiye, Irak mı olacak, Suriye mi olacak seçimi?

Gündem

Gültekin: Bu seçim Türkiye, Irak mı olacak, Suriye mi olacak seçimi?

Canlı yayında yine ortalık karıştı! Ruşen Gültekin'le Melik Yiğitel arasında kavga çıktı
Canlı yayında yine ortalık karıştı! Ruşen Gültekin'le Melik Yiğitel arasında kavga çıktı

Medya

Canlı yayında yine ortalık karıştı! Ruşen Gültekin'le Melik Yiğitel arasında kavga çıktı

Levent Gültekin Alparslan Türkeş’e ne dedi? Levent Gültekin kimdir?
Levent Gültekin Alparslan Türkeş’e ne dedi? Levent Gültekin kimdir?

Gündem

Levent Gültekin Alparslan Türkeş’e ne dedi? Levent Gültekin kimdir?

Defalarca Tv 5'e çıkmıştı: Levent Gültekin'den merhum Erbakan Hoca hakkında haddi aşan ifadeler!
Defalarca Tv 5'e çıkmıştı: Levent Gültekin'den merhum Erbakan Hoca hakkında haddi aşan ifadeler!

Medya

Defalarca Tv 5'e çıkmıştı: Levent Gültekin'den merhum Erbakan Hoca hakkında haddi aşan ifadeler!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Altın alın, toprak için son şans' diyen Kaan Sarıaydın'dan yeni uyarı: Aman dikkat
Ekonomi

'Altın alın, toprak için son şans' diyen Kaan Sarıaydın'dan yeni uyarı: Aman dikkat

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, son dönemde gündeme gelen kripto paralara ilişkin katıldığı bir televizyon programında çarpıcı ifade..
Türkiye kararı sonrası Yunanistan çıldırdı!
Dünya

Türkiye kararı sonrası Yunanistan çıldırdı! "Mısır’dan kalleşlik"

Mısır'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki egemenlik hakkına saygı göstermesi Yunanistan'da hazımsızlığa neden oldu. Yunan basını gelişmeyi "Mıs..
CHP'li isimden başörtülü sağlık çalışanına skandal sözler: Ya beni zehirlersen
Gündem

CHP'li isimden başörtülü sağlık çalışanına skandal sözler: Ya beni zehirlersen

Sağlık çalışanı Tuğba Taşkın Öztürk, Bahçelievler Belediyesi'nin meclis üyelerine PCR testi yapıldığı sırada CHP Meclis üyesi İsmail Hakkı T..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay