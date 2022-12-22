Merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın Erdal İnönü'ye tokat gibi Avrupa cevabı!

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Merhum Necmettin Erbakan Hoca, Erdal İnönü ile bir açık oturumda tartışıyordu.

Erdal İnönü'nün Avrupa Birliği değerlendirmesini dinledikten sonra söz aldı.

Konuşmasına, "Demin bir söze çok üzüldüm. Sayın İnönü'yü, her zaman ifade ederim, kendilerini çok severim ama sözlerine üzüldüm." diyerek başlayan Erbakan Hoca, " 'Avrupa bizi Avrupa topluluğuna girmeye layık gördü' diye bir ifade kullandılar. Ben bu sözün bütün ecdadımızın kemiklerini sızlatacağına inanıyorum." tepkisini gösterdi.

Merhum Erbakan Hoca, sözlerine Türk milletinin asaletine vurgu yaparak, şöyle devam etti:

Ne demek? Kimmiş Avrupa? Nereye girmemizi layık görüyor? Bu nasıl ifade? Biz tarihin en şerefli milletiyiz. Biz Avrupa'yı bir şeye layık görürüz veya görmeyiz. Bu bir iltifat mı? Her şey buradan başlıyor. Önce bu gerçekleri bilmeliyiz. Bütün insanlık tarihinde ve bugün bulunduğumuz noktadaki görevimizi bilmeliyiz.