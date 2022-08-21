Merhum Mustafa Karahasanoğlu ağabeyi böyle andılar: Zulümlere karşı dik durabilmek yiğitliktir

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Geçtiğimiz hafta vefat eden Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ağabey anılmaya devam ediyor. 24 TV'de Murat Özer'in sunduğu Esas Mesele Programında gazeteciler ve akademisyenler Mustafa Karahasanoğlu ağabeyi anlattılar.

Program moderatörü Murat Özer, Türkiye Gazetesi yazarı Rahim Er, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın, Akşam Gazetesi Yazarı Dr. Taceddin Kutay duygularını ve düşüncelerini programın başında ifade ettiler.

"Darbelere karşı cesurca duran çok kıymetli bir insandı"

17 yaşındayken Akit'te gazeteciliğe başladığını söyleyen Özer, Mustafa Karahasanoğlu'na rahmet dilerken "Türkiye'deki darbelere, muhtıralara karşı son derece cesur bir şekilde duran çok kıymetli bir insandı" ifadesini kullandı.

"Zulümlere karşı dik durabilmek yiğitliktir"

Gazeteci Rahim Er, Akit camiasına baş sağlığı diledi ve "Zulümlere karşı dik durabilmek yiğitliktir. Bu dünya imtihanını bu noktada verdi. Karşılığını, inşaallah cennet olarak bulmuştur." dedi.

"Bu kelimelerin hepsini şahsında barındırmış bir kişiydi"

Prof. Dr. Ahmet Akın, Karahasanoğlu'nun cenazesine katıldığını aktararak, "Dik durmak, dava adamı, dava şuuruna ve bilincine sahip olmak... Bu kelimelerin hepsini şahsında barındırmış bir kişiydi. Allah rahmet eylesin." ifadelerinde bulundu.

"Müdafaa yerine huruç harekatı fonksiyonunu üstlendi"

Taceddin Kutay ise, Akit'in müdafaa yerine huruç harekatı tarzı bir hizmette bulunduğu belirterek, "Biz ekseriyetle genel pozisyonumuz, kendimizi müdafaa etmektir. 'Aslında biz kötü insanlar değiliz' demek yerine 'Siz ne kadar kötü insanlarsınız' diyen insanlara ihtiyaç duyuyoruz, tarihsel seyrimiz içerisinde. Bunlar çıktıkça değişik bir önem kazanıyorlar. Necip Fazıl öyle biriydi, mesela. Akit de zaman içerisinde böyle bir fonksiyon icra etti." dedi ve Mustafa Karahasanoğlu'na rahmet diledi.