Merhum Mehmet Akif yaşasaydı ne derdi? Dilruba’ya istiklal marşı dersi

“Koskoca Türkiye Cumhuriyeti’ni kalkıp da tek bir adama verirsek, o da böyle babasının çiftliği gibi, ahırı gibi kullanır. Beyni emcüklenmiş gerizekalılar” diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve ona oy veren milyonlarca seçmene hakaret etmeye kalkan kemalist Dilruba Kayserilioğlu isimli ahlaksıza, başta CHP’liler olmak üzere muhalefet partileri “ifade özgürlüğü yaygarası kopararak sahip çıktı.

Cezaevinde ziyaret edilen Dilruba Kayserilioğlu, “Cesaretini İstiklal Marşı’ndan aldığını” söyleyerek iğrenç siyasi amaçlarına milli marşımızı da alet etmeye kalktı.

Akit TV’de, Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Dilruba Kayserilioğlu’nun İstiklal Marşı istismarı da masaya yatırıldı.

Konuya dair Karahasanoğlu şunları söyledi:

Mehmet Akif, “Ulusun korkma” diyor, millete cesaret aşılıyor, bu millete “gerizekalı” diyor.

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Mehmet Akif, “Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli” diyor, bu arkadaşın desteklediği arkadaşlar, Sera Kadıgiller, “Artık bitsin bu ezanlar, sabahın köründe niye okunuyor” diyor.

Sadece “Korkma”yı öğrenmiş Dilruba. İstiklal Marşı'nın birinci kelimesini öğrenmiş, orada bırakmış. Korkma! Eyvallah... korkma. Ama kimden? Tek dişi kalmış canavardan. O batı medeniyetinden korkma diyor Mehmet Akif Ersoy. Dilruba kimden korkmuyorum diyor, Tayyip Erdoğan'dan. “Milletin yüzde 52'sinin oy verdiklerinden korkmayalım çünkü biz onları ezeriz, bizim arkamızda kemalistler var, CHP var, hatta batı var. O bizim arkamızda” diyor.