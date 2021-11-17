Merhum Karakoç, Gülen'i yıllar önce teşhis etmiş: İçimizdeki CIA

Yeniakit.com.tr

15 Temmuz Gazisi emekli Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz, bugün son yolculuğuna uğurlanan şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'u yazdı.

'Bir yıl boyunca konuşmalarına gittim'

1994 yılında Polis Akademisi'nin 3. sınıfındayken, merhum Karakoç ile tanışma fırsatı bulduğunu belirten Eryılmaz, Karakoç'un on beş günde bir Ankara Menekşe Sokak'taki bir binanın son katında yer alan Diriliş Partisi'nde konuşma yaptığını söyledi.

Karakoç'un, 1994'teki 'Fetullah Gülen' tespiti!

Bu konuşmalara bir yıl boyunca katıldığını ifade eden Fatih Eryılmaz, "Konuşmalar gündelik siyasetin üzerindeydi ve bu beni daha mutlu ediyordu. Ankara'da Fatih Kitabevi'nin sahibi Fatih bey konuşmaları bant kaydına alıyordu." dedi.

"Bir akşam Üstad konuşurken Fettullah Cemaati ile ilgili fikrini sordum." diyen Eryılmaz, merhum Karakoç'un cevabını şöyle aktardı:

" 'İçimizdeki CIA' dedi. Kestirip attı. Bant kaydı yapan teybe keyifle baktım. Çıkınca arkadaşlara 'bugün tarihi bir hizmet yaptık. Fetullah’ın CIA köpeği olduğunu Sezai beyin sesiyle kayıt altına aldık' dedim. Kahkahalarla güldük."

Fatih Eryılmaz, Sezai Karakoç'un vefatından duyduğu üzüntüyü şu ifadelerle anlattı: "16 Kasım 2021 günü saat 18:00 gibi sosyal medyaya bir göz atmak için telefonu elime aldığımda Sezai beyin vefatını öğrendim. Tüm medya ve sosyal medya mecraları Sezai beyin şiirleriyle birlikte verilen ölüm haberleri ve taziyelerle doldurulmuştu. Ölüm haberlerini ve şiirlerini ağır bir hüzün içinde okudum. Sezai beyle geçen bir yılımızı düşündüm. Konuşmalarını dinlemeye birlikte gittiğimiz 3 arkadaşla telefonlaşıp o günleri yad ettik. Aklımdan geçen cümleyi bir arkadaş söyledi; 'Sezai bey bedenen bugün öldü. Herhangi bir partinin ilçe başkanının boş boş konuşmalarını dahi 50/100 kişi ile dinleyip alkışlayan bu toplum Sezai beyi 28 yıl önce zaten öldürmüştü. Ölümüyle birlikte yayınlanan mesajlar kadar okuyanı olsa bu toplum böyle tefessüh etmezdi' dedi. Sezai beyin ölümüyle bir devir kapandı. Allah rahmet eylesin."